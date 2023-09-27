"Представлялся помощником чиновников": Антикор провел задержание в Алматы

Сотрудники Антикора провели задержание жителя Алматы. По версии следствия, он представлялся помощником чиновников, передает официальный Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что Департаментом Антикоррупционной службы по городу Алматы расследуется уголовное дело в отношении жителя города 1986 года рождения.

"Он представлялся сотрудником правоохранительных органов, помощником высокопоставленных чиновников и предлагал свои услуги по решению различного рода вопросов.

Также, обманом и злоупотреблением доверия совершал хищения имущества граждан в особо крупном размере. Денежные средства предназначались якобы за принятие положительных решений в госорганах", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, подозреваемый с санкции суда был помещен под стражу.

Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/antikornews

В Антикоре добавили, что, согласно имеющимся данным, задержанный мог совершать другие аналогичные преступления. В связи с этим ведомство призывает алматинцев, обладающих информацией, полезной для следствия, обратиться к ним одним из следующих способов:

непосредственно в Департамент по адресу: город Алматы, улица Жібек жолы, 15;

позвонить по номерам 8 (7272) 78-73-00 или 1424;

написать в Telegram-бот @antikorkz_bot.

Напомним, жительница Шымкента отдала знакомому, который представлялся оперуполномоченным городского ДП, около 1 млн тенге за решение проблем с бывшим мужем, однако осталась ни с чем.

Также Минюст предупредил казахстанцев о новой схеме мошенников, которые стали представляться представителями органов юстиции и запрашивать личные данные граждан.