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"Представлялся помощником чиновников": Антикор провел задержание в Алматы

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Человек в наручниках
Человек в наручниках. Иллюстративное фото: Nes / Getty Images

Сотрудники Антикора провели задержание жителя Алматы. По версии следствия, он представлялся помощником чиновников, передает официальный Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что Департаментом Антикоррупционной службы по городу Алматы расследуется уголовное дело в отношении жителя города 1986 года рождения.

"Он представлялся сотрудником правоохранительных органов, помощником высокопоставленных чиновников и предлагал свои услуги по решению различного рода вопросов.

Также, обманом и злоупотреблением доверия совершал хищения имущества граждан в особо крупном размере. Денежные средства предназначались якобы за принятие положительных решений в госорганах", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, подозреваемый с санкции суда был помещен под стражу.

Подозреваемый
Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/antikornews

В Антикоре добавили, что, согласно имеющимся данным, задержанный мог совершать другие аналогичные преступления. В связи с этим ведомство призывает алматинцев, обладающих информацией, полезной для следствия, обратиться к ним одним из следующих способов:

  • непосредственно в Департамент по адресу: город Алматы, улица Жібек жолы, 15;
  • позвонить по номерам 8 (7272) 78-73-00 или 1424;
  • написать в Telegram-бот @antikorkz_bot.

Напомним, жительница Шымкента отдала знакомому, который представлялся оперуполномоченным городского ДП, около 1 млн тенге за решение проблем с бывшим мужем, однако осталась ни с чем.

Также Минюст предупредил казахстанцев о новой схеме мошенников, которые стали представляться представителями органов юстиции и запрашивать личные данные граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2038294-predstavlyalsya-pomoschnikom-chinovnikov-antikor-zaderzhal-zhitelya-almaty/

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