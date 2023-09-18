Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Минюст предупредил казахстанцев о новой схеме мошенников

Опубликовано:

Парень держит в руках телефон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Мошенники стали представляться представителями органов юстиции и запрашивать личные данные казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Как сообщил официальный представитель Минюста Талгат Уали, в последнее время мошенники начали обращаться к гражданам от имени руководства ведомства и запрашивать у них личные данные.

По его словам, аферисты представляются сотрудниками органов юстиции и для убедительности предъявляют фиктивные ID-карты государственного служащего.

"Министерство юстиции Республики Казахстан убедительно просит не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам (ФИО, ИИН, адрес, телефон). Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS. В случаях столкновения с фактами мошенничества просим обращаться в правоохранительные органы", – подчеркнул Уали.

Также казахстанцам напомнили, что сведения о деятельности МЮ можно получить позвонив в Call-center по номеру "119".

Фейковое ID сотрудника органа юстиции
Фейковое ID сотрудника органа юстиции. Фото: пресс-служба Минюста РК

Как не стать жертвой мошенников?

Отметим, что представители МВД регулярно предупреждают казахстанцев о разных схемах мошенников.

"МВД Республики Казахстан предупреждает об участившихся фактах интернет-мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов, которые задействуют в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за правоохранительными органами.

Зарегистрированы мошенничества, когда на сотовые телефоны граждан звонят так называемые представители банка или полиции, сообщают о несанкционированном переводе с карточки клиента банка", – подчеркивают правоохранители.

Также мошенники могут:

  • привлекать своих жертв невысокой ценой на реализуемое имущество;
  • создавать ложные сайты, сайты-двойники;
  • забирать деньги под предлогом оказания услуг или "раскрутки" денег;
  • завладевать деньгами под предлогом благотворительности.

"Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону "102", – отмечают представители МВД.

Уголовное наказание за мошенничество

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036989-minyust-predupredil-kazahstantsev-o-novoy-sheme-moshennikov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.