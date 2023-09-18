Минюст предупредил казахстанцев о новой схеме мошенников

Мошенники стали представляться представителями органов юстиции и запрашивать личные данные казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Как сообщил официальный представитель Минюста Талгат Уали, в последнее время мошенники начали обращаться к гражданам от имени руководства ведомства и запрашивать у них личные данные.

По его словам, аферисты представляются сотрудниками органов юстиции и для убедительности предъявляют фиктивные ID-карты государственного служащего.

"Министерство юстиции Республики Казахстан убедительно просит не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам (ФИО, ИИН, адрес, телефон). Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS. В случаях столкновения с фактами мошенничества просим обращаться в правоохранительные органы", – подчеркнул Уали.

Также казахстанцам напомнили, что сведения о деятельности МЮ можно получить позвонив в Call-center по номеру "119".

Фейковое ID сотрудника органа юстиции. Фото: пресс-служба Минюста РК

Как не стать жертвой мошенников?

Отметим, что представители МВД регулярно предупреждают казахстанцев о разных схемах мошенников.

"МВД Республики Казахстан предупреждает об участившихся фактах интернет-мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. При этом номера телефонов, которые задействуют в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за правоохранительными органами.

Зарегистрированы мошенничества, когда на сотовые телефоны граждан звонят так называемые представители банка или полиции, сообщают о несанкционированном переводе с карточки клиента банка", – подчеркивают правоохранители.

Также мошенники могут:

привлекать своих жертв невысокой ценой на реализуемое имущество;

создавать ложные сайты, сайты-двойники;

забирать деньги под предлогом оказания услуг или "раскрутки" денег;

завладевать деньгами под предлогом благотворительности.

"Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону "102", – отмечают представители МВД.

Уголовное наказание за мошенничество

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.