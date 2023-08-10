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Казахстанка хотела решить проблемы с бывшим мужем за миллион тенге

Опубликовано:

Девушка в голубом пиджаке
Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Шымкента отдала знакомому, который представлялся оперуполномоченным городского ДП, около 1 млн тенге за решение проблем с бывшим мужем, однако осталась ни с чем, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Женщина обратилась к полицейским с жалобой, как ей казалось, на их коллегу. По словам заявительницы, ее знакомый - оперуполномоченный городского ДП, обманом выманил у нее около 1 млн тенге.

Такая сумма набралась за три месяца знакомства. Представившийся при первой встрече полицейским мужчина, узнав, что экс-супруг должен горожанке денег, вызвался помочь.

Он заверил, что решит ее проблемы с бывшим, используя свое служебное положение. Но "помощь" новоиспеченного друга оказалась не бесплатной.

Новость от настоящих правоохранителей о том, что такой мужчина не работает и никогда не работал в полиции, стала для женщины весьма неожиданной.

Факт зарегистрировали по статье "Мошенничество". Подозреваемого задержали. Собранные в ходе расследования материалы уголовного дела направили в суд. Подсудимый признал свою вину и раскаялся, а причиненный потерпевшей ущерб возместил полностью.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

2. Мошенничество, совершенное: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения; 

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы; 

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное: 

1) в крупном размере; 

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения; 

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031959-kazahstanka-hotela-reshit-problemy-s-byvshim-muzhem-za-million-tenge/

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