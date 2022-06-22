Самат Абиш находится в "орбите следствия", заявил зампред КНБ

Самат Абиш. Фото: gov.kz

Заместитель главы КНБ Аскар Амерханов в кулуарах мажилиса сообщил, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится "в орбите следствия", передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос задали журналисты.

"Самат Абиш тоже находится в орбите следствия. Он тоже дает показания. Я не знаю его (правовой - прим.ред.) статус. Я его не видел",- сообщил Аскар Амерханов.

Представители СМИ также поинтересовались, в Казахстане ли сейчас Самат Абиш.

"Я думаю, что в Казахстане, потому что следствие идет", - ответил Амерханов.

Напомним, в середине января распоряжением президента Самит Абиш был освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК. Этот пост он занимал с 2015 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975177-samat-abish-nahoditsya-v-orbite-sledstviya-zayavil-zampred-knb/