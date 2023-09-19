Мефедрон варили в одном из частных домов в Алматы (видео)

Алматинские полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в производстве и сбыте синтетических наркотиков, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По версии следствия, гражданин С. 2000 года рождения занимался незаконным изготовлением синтетических наркотиков в лабораторных условиях, а также их хранением, расфасовкой и сбытом.

Полицейские задержали 23-летнего алматинца.

"При проведении обыска в доме было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом. По словам подозреваемого, данное вещество является наркотическим средством "мефедрон", которой он изготовил самостоятельно в частном арендованном доме, служившим нарколабораторией", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По его словам, готовую продукцию подозреваемый мог оставлять в тайниках на территории города.

"Кроме того, в доме обнаружены пластиковые канистры с жидкостями, пирометр, различные колбы, стеклянные пипетки, воронки, вакуумный и электрический насос, электронные весы, пакеты и другая атрибутика для изготовления наркотиков", – добавил полицейский.

Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 297 УК РК.

Сейчас задержанный водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Напомним, что еще в марте этого года уже бывший глава МВД Марат Ахметжанов рассказывал, почему в Казахстане ухудшилась ситуация с наркотиками.

По его словам, в целом на наркоситуацию в стране влияют три основных фактора.

"Первое – это трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу. Второе – сырьевая база каннабиса в южных регионах: Шуйская долина и Кызылординская область. И наиболее опасный фактор – распространение синтетических наркотиков", – говорил он.

А на прошлой неделе стражи порядка показали, кого ищут в Алматы по подозрению в наркопреступлениях, и попросили сообщить, если кому-то известно, где находятся эти люди.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.