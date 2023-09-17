В Талгаре избили парня на автозаправке, задержаны пятеро подозреваемых

На прошлой неделе группа лиц без особых причин избила парня на автозаправочной станции в Талгаре. Полиция задержала пятерых подозреваемых, сообщил глава областного департамента полиции в Instagram.

10 сентября около 02:30 неустановленные лица на автозаправочной станции Талгара без особых причин нанесли телесные повреждения гражданину М. 1999 года рождения.

Данный факт зарегистрировали по части 2 статьи 293 УК РК.

15 сентября сотрудники УБОП Департамента полиции Алматинской области задержали пятерых подозреваемых – двух парней 1998, 1999 годов рождения, а также троих – 2000 года рождения.

Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. По указанному факту проводятся следственные мероприятия. Подозреваемых водворили в изолятор временного задержания.

Согласно части 2 статьи 293 УК, хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается: