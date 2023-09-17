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В Талгаре избили парня на автозаправке, задержаны пятеро подозреваемых

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Задержание подозреваемых в Талгаре
Задержание подозреваемых. Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

На прошлой неделе группа лиц без особых причин избила парня на автозаправочной станции в Талгаре. Полиция задержала пятерых подозреваемых, сообщил глава областного департамента полиции в Instagram.

10 сентября около 02:30 неустановленные лица на автозаправочной станции Талгара без особых причин нанесли телесные повреждения гражданину М. 1999 года рождения.

Данный факт зарегистрировали по части 2 статьи 293 УК РК.

15 сентября сотрудники УБОП Департамента полиции Алматинской области задержали пятерых подозреваемых – двух парней 1998, 1999 годов рождения, а также троих – 2000 года рождения.

Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям. По указанному факту проводятся следственные мероприятия. Подозреваемых водворили в изолятор временного задержания.

Согласно части 2 статьи 293 УК, хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 5 тыс. МРП (более 17 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036901-v-talgare-izbili-parnya-na-avtozapravke-zaderzhany-pyatero-podozrevaemyh/

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