Обманули дольщиков на 606,5 млн тенге: начальника компании арестовали в ВКО

В Восточно-Казахстанской области возбудили дело против работников ТОО, которое привлекло 606 млн тенге на долевое строительство, но так и не выполнило обязательств, сообщает Telegram-канал АФМ.

Как рассказали в Агентстве по финмониторингу, следствием установлено, что должностные лица ТОО с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность как раннее бронирование квартир.

"Злоупотребляя доверием населения, они завладели денежными средствами в сумме 606,5 млн тенге", - говорится в сообщении агентства.

В настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных соглашений сторонами расторгнуты, строительство не осуществляется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО прекращено.

"В отношении руководителя организации с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается", - заключили в АФМ.

Что такое долевое строительство

Согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", долевое строительство - это довольно распространенная практика в Казахстане. Долевое строительство обладает рядом преимуществ, главным из которых является низкая цена по сравнению со вторичным жильем.

Однако существуют определенные риски, к примеру, долгое ожидание непосредственно постройки жилого дома или обман со стороны застройщика (уполномоченной компании) при оформлении договора или несоответствие ожиданиям.

Согласно Закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве", долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

получение гарантии Единого оператора;

участие в проекте банка второго уровня;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Отмечается, что уполномоченная компания предоставляет для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся в целях заключения договора о долевом участии в жилищном строительстве, следующую информацию на государственном и русском языках:

о наименовании и юридическом адресе застройщика и уполномоченной компании;

о наличии справки, подтверждающей государственную регистрацию (перерегистрацию);

о наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с единым оператором, и его основных условиях в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии единого оператора;

о наличии разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня или способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома;

о реализованных застройщиком проектах строительства многоквартирных жилых домов;

об объекте строительства многоквартирного жилого дома, предполагаемом к строительству;

о наличии документа, подтверждающего соответствующее право уполномоченной компании на земельный участок.

При этом информация об объекте строительства должна включать:

уведомление о начале строительно-монтажных работ;

указание места расположения и описание объекта в соответствии с проектно-сметной документацией;

сведения о сроках его завершения;

основные сведения о подрядчике (генеральном подрядчике), включая наименование, опыт работы в данной сфере, наличие лицензии, информацию о сданных в эксплуатацию объектах строительства, где он действовал в качестве подрядчика (генерального подрядчика).

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что за последние два года органы следствия возбудили 20 уголовных дел против недобросовестных застройщиков. Было осуждено 16 лиц. А ущерб, нанесенный казахстанцам, составил в общей сложности порядка 30 млрд тенге.

Напомним также, что ранее мы рассказывали, как защититься от рисков при долевом строительстве и получить гарантию о постройке и выдаче жилья.