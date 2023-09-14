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Обманули дольщиков на 606,5 млн тенге: начальника компании арестовали в ВКО

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Башенный кран на фоне неба
Строящееся здание. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Восточно-Казахстанской области возбудили дело против работников ТОО, которое привлекло 606 млн тенге на долевое строительство, но так и не выполнило обязательств, сообщает Telegram-канал АФМ.

Как рассказали в Агентстве по финмониторингу, следствием установлено, что должностные лица ТОО с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денежных средств дольщиков, активно вовлекали граждан в долевое строительство, завуалировав данную деятельность как раннее бронирование квартир.

"Злоупотребляя доверием населения, они завладели денежными средствами в сумме 606,5 млн тенге", - говорится в сообщении агентства.

В настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных соглашений сторонами расторгнуты, строительство не осуществляется, решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ данного ТОО прекращено.

"В отношении руководителя организации с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается", - заключили в АФМ.

Что такое долевое строительство

Согласно информации на официальном сайте "Электронного правительства", долевое строительство - это довольно распространенная практика в Казахстане. Долевое строительство обладает рядом преимуществ, главным из которых является низкая цена по сравнению со вторичным жильем.

Однако существуют определенные риски, к примеру, долгое ожидание непосредственно постройки жилого дома или обман со стороны застройщика (уполномоченной компании) при оформлении договора или несоответствие ожиданиям.

Согласно Закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве", долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

  • получение гарантии Единого оператора;
  • участие в проекте банка второго уровня;
  • привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Отмечается, что уполномоченная компания предоставляет для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся в целях заключения договора о долевом участии в жилищном строительстве, следующую информацию на государственном и русском языках:

  • о наименовании и юридическом адресе застройщика и уполномоченной компании;
  • о наличии справки, подтверждающей государственную регистрацию (перерегистрацию);
  • о наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с единым оператором, и его основных условиях в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом получения гарантии единого оператора;
  • о наличии разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом участия в проекте банка второго уровня или способом привлечения денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома;
  • о реализованных застройщиком проектах строительства многоквартирных жилых домов;
  • об объекте строительства многоквартирного жилого дома, предполагаемом к строительству;
  • о наличии документа, подтверждающего соответствующее право уполномоченной компании на земельный участок.

При этом информация об объекте строительства должна включать:

  • уведомление о начале строительно-монтажных работ;
  • указание места расположения и описание объекта в соответствии с проектно-сметной документацией;
  • сведения о сроках его завершения;
  • основные сведения о подрядчике (генеральном подрядчике), включая наименование, опыт работы в данной сфере, наличие лицензии, информацию о сданных в эксплуатацию объектах строительства, где он действовал в качестве подрядчика (генерального подрядчика).

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что за последние два года органы следствия возбудили 20 уголовных дел против недобросовестных застройщиков. Было осуждено 16 лиц. А ущерб, нанесенный казахстанцам, составил в общей сложности порядка 30 млрд тенге.

Напомним также, что ранее мы рассказывали, как защититься от рисков при долевом строительстве и получить гарантию о постройке и выдаче жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036539-bolshe-606-mln-tenge-vlozhili-zhiteli-vko-v-dolevoe-stroitelstvo-i-ostalis-ni-s-chem/

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