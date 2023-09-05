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Отменят ли "шестидневку" после жалоб родителей в Карагандинской области

Опубликовано:

Дети идут в школу
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее родители учеников нескольких школ в Шахтинске пожаловались на "шестидневку". Ситуацию прояснили в управлении образования, но родителей это не устроило, передает МИА "Казинформ".

В ведомстве отмечали, что школьные занятия были перераспределены на шесть дней для учеников 7, 8, 9, 10 и 11 классов, обучающихся во вторую смену. Это произошло из-за того, что до этого родительская общественность жаловалась на то, что уроки заканчиваются поздно - в 20:50 при "пятидневке".

Пятидневная учебная неделя также остается в школах, где учебный процесс организован в одну смену.

Как отмечает издание, родителей многих учеников такое решение не устроило. Поэтому 4 сентября управление образования Карагандинской области объявило о новом решении.

"Уважаемые родители! Принимая во внимание поступающие обращения родительской общественности, руководителям отделов образования городов и районов рекомендовано рассмотреть возможность составления расписания для вхождения в пятидневный режим.

Вместе с тем, предусмотренные учебным планом дополнительные часы для гимназических и лицейских классов будут проводиться в субботние дни", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее родители школьников пожаловались на то, что руководитель Шахтинского отдела образования идет против приказа министра просвещения, вводя шестидневную учебную неделю для учеников 7-11 классов.

Они собрались в центре города и просили встречи с руководителем горотдела образования.

На претензии родителей ответили в областном управлении образования. Там объяснили, почему было принято решение ввести шестидневную учебную неделю. Подчеркивалось, что по субботам ученикам поставили всего четыре урока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035255-otmenyat-li-shestidnevku-posle-zhalob-roditeley-v-karagandinskoy-oblasti/

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