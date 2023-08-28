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30 лет независимости Казахстана

Токаеву доложили о предотвращении теракта на территории Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает официальный сайт Акорды.

Как сообщили в Акорде, президент был проинформирован об основных итогах деятельности ведомства с начала третьего квартала текущего года и исполнении его поручений, а также о планах на предстоящий период.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено о нейтрализации радикальной группы, члены которой планировали совершить теракты на территории Казахстана. Начато 7 досудебных расследований по террористическим преступлениям, осуждено 3 экстремиста. Как сообщил Ермек Сагимбаев, для совершенствования мер противодействия терроризму штабом Антитеррористического центра КНБ организовано 103 учения", - говорится в сообщении.

Также главе государства была представлена информация о результатах работы по оздоровлению криминогенной ситуации. В частности, пресечена деятельность 5 общественно опасных преступных групп. Ликвидировано 2 канала незаконного оборота оружия, совместно с полицией обнаружено 12 схронов. Всего изъято 59 единиц оружия, 3 гранаты и 3 339 боеприпасов.

Президенту сообщили, что в рамках борьбы с наркобизнесом прекращена деятельность 7 лабораторий, 8 международных и региональных каналов наркотрафика. Изъято свыше 660 кг наркотиков и 17 тонн прекурсоров.

"Кроме того, в сфере охраны государственной границы и борьбы с нелегальной миграцией задержаны 4 257 нарушителей. Не допущено незаконное перемещение валюты и товаров на сумму свыше 3,8 млрд тенге. Также пресечено 120 попыток провоза оружия, боеприпасов и наркотиков.

В ходе обеспечения информационной безопасности отражено более 36 млн кибератак и 866 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны", - говорится в сообщении.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Напомним, что Ермек Сагимбаев был назначен председателем Комитета национальной безопасности Казахстана в январе 2022 года. До этого он занимал пост начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - с августа 2021 года.

Стоит отметить, что с 2006 года Ермек Сагимбаев был зачислен в кадры Службы охраны президента РК, а с мая 2019 года по июль 2021 года возглавлял данную структуру.

В мае он доложил президенту, что подразделениями КНБ предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034309-tokaev-prinyal-predsedatelya-knb/

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