Глава КНБ сообщил Токаеву о предотвращении теракта

Касым-Жомарт Токаев и Ермек Сагимбаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент был проинформирован об исполнении его поручений, основных итогах деятельности ведомства с начала текущего года и планах на предстоящий период.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что подразделениями КНБ предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения.

По данным фактам арестовано 19 человек.

Ермек Сагимбаев сообщил, что для совершенствования мер противодействия угрозам терроризма при координации Штаба Антитеррористического центра проведены учения и тренировки.

Наряду с этим реализованы операции по противодействию разведывательной деятельности спецслужб иностранных государств. По ряду выявленных фактов проводятся досудебные расследования.

Главе государства также была представлена информация о результатах совместной с правоохранительными органами работы по оздоровлению криминогенной ситуации.

За четыре месяца 2023 года КНБ нейтрализовано 8 опасных организованных преступных групп. Ликвидировано 7 подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов.

Из незаконного оборота изъято 268 единиц оружия, 21 граната и более 30 тысяч единиц боеприпасов.

Пресечена деятельность 16 нарколабораторий, 11 международных и 17 региональных наркоканалов.

В сфере охраны государственной границы задержано 6 987 нарушителей, не допущено незаконное перемещение валюты, золота и других товаров на сумму около 2,8 млрд тенге, пресечено 85 попыток провоза оружия и боеприпасов.

Нейтрализовано 4 канала незаконной миграции с задержанием 6 их организаторов.

Техническими подразделениями КНБ отражено более 37,9 млн кибератак и 1948 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры страны.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Отметим, что Ермек Сагимбаев был назначен председателем Комитета национальной безопасности Казахстана в январе 2022 года. До этого он занимал пост начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - с августа 2021 года.

Стоит отметить, что с 2006 года Ермек Сагимбаев был зачислен в кадры Службы охраны президента РК, а с мая 2019 года по июль 2021 года возглавлял данную структуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019017-tokaev-prinyal-predsedatelya-komiteta-natsionalnoy-bezopasnosti/