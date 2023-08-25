К 10 годам тюрьмы приговорили экс-акима Кентау Рашида Аюпова

Рашид Аюпов. Фото: instagram.com/the_rashid_ayupov

Сегодня специализированный межрайонный суд Астаны по уголовным делам поставил точку в деле экс-акима Кентау Рашида Аюпова, сообщается на официальной странице горсуда в Facebook.

Суд рассматривал дело по факту мошенничества и подстрекательства к даче взятки.

"В 2013 году Аюпов в группе лиц по предварительному сговору с неизвестными лицами, путем обмана и злоупотреблением доверия собственника компании АО, подстрекая последнего к даче взятки должностному лицу в размере 2,8 млн долларов США за содействие в победе на тендере строительства электроподстанции в Алматы, завладели денежными средствами последнего через посредника", - говорится в материалах дела.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела, отметили в суде.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого трех несовершеннолетних детей, а также состояние здоровья подсудимого.

Приговором суда он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, при этом освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, но осужден за подстрекательство к даче взятки.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет.

Также с Аюпова взыскали в доход государства 422, 8 млн тенге, полученные в результате совершения коррупционных преступлений.

Дело Аюпова

Ранее стало известно, что бывший аким Туркестана и Кентау Рашид Аюпов с 17 октября 2022 года содержится в СИЗО Астаны. В отношении него начали досудебное расследование по обвинению в подстрекательстве к даче взятки.

Позже в Антикоре раскрыли подробности дела. По данным ведомства, в 2013 году он, будучи сотрудником Канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.

"Получив требуемую сумму, он присвоил ее себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники. Его деяния квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей", - рассказали в Антикоре.

Рассмотрение дела в суде началось в середине июня текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034028-k-10-godam-tyurmy-prigovorili-eks-akima-kentau-rashida-ayupova/