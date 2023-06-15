"Шла такая игра": экс-акима Туркестана Рашида Аюпова судят в Астане

Рашид Аюпов. Фото: facebook.com/rashid.ayupov

В Астане судят экс-акима Туркестана и Кентау Рашида Аюпова. Он подключился к процессу онлайн из СИЗО, где содержится с октября 2022 года, передает Sputnik Казахстан.

Рашид Аюпов попросил дать ему возможность участвовать в процессе в зале суда с предоставлением ему времени на реабилитацию из-за проблем со здоровьем. Он также настаивал на запрете присутствия журналистов и публикации материалов.

По словам бывшего акима, в СМИ орган следствия показывает его обществу как "последнего человека", а из-за публикаций, где он якобы является мошенником и взяткодателем, его дети, родственники и 80-летний отец получают психологическую травму.

"Я против, потому что сам был свидетелем тому, как сотрудники Антикоррупционной службы давали деньги заявителя некоторым блогерам. Некоторые блогеры отказывались, но тем не менее такая игра шла. Прошу удалить СМИ из зала суда и отключить от участия онлайн. Мы сами будем предоставлять информацию", - сказал Рашид Аюпов.

На это судья Кажымухан Мекемтас ответил, что СМИ, как и любой гражданин вправе быть в суде, поскольку процесс открытый.

"Если каким-либо образом будут ущемляться ваши права или имеются другие основания, вы вправе заявить ходатайство об удалении того или иного СМИ", - пояснил суд.

Напомним, ранее стало известно, что бывший аким Туркестана и Кентау Рашид Аюпов с 17 октября 2022 года содержится в СИЗО Астаны. В отношении него начали досудебное расследование по обвинению в подстрекательстве к даче взятки.

Позже в Антикоре раскрыли подробности дела. По данным ведомства, в 2013 году он, будучи сотрудником Канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.

"Получив требуемую сумму, он присвоил ее себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники. Его деяния квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей", - рассказали в Антикоре.

Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. В период с 2009 по 2015 годы работал заведующим сектором отдела государственной службы и кадровой работы, потом - главным консультантом отдела финансово-хозяйственной и кадровой работы, главным консультантом секретариата руководства Канцелярии премьер-министра.

В 2015 году был назначен руководителем аппарата акима Шымкента.

С 2017 по 2018 годы занимал пост руководителя центра информационных технологий партии "Нур Отан".

В 2018 году стал советником акима Шымкента.

С июля 2019 по 2021 годы занимал должность акима Туркестана. Потом был назначен заместителем главы Туркестанской области. В марте 2022 года стал акимом Кентау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024874-shla-takaya-igra-eks-akima-turkestana-rashida-ayupova-sudyat-v-astane/