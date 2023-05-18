Антикор озвучил подробности дела экс-акима Кентау Рашида Аюпова

Рашид Аюпов. Фото: facebook.com/rashid.ayupov

Стали известны подробности дела экс-акима Кентау и Туркестана Рашида Аюпова. Расследование по нему уже завершено. Информация опубликована в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

По данным ведомства, в 2013 году он, будучи сотрудником Канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.

"Получив требуемую сумму, он присвоил ее себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники.

Его деяния квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей", - рассказали в Антикоре.

Здесь добавили, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Астаны для проверки законности принятого решения и дальнейшего направления в суд.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

"Вместе с тем в соответствии с п.п.1 п.3 ст.77 Конституции Республики Казахстан и ч.1 ст.19 УПК РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что бывший аким Туркестана и Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО Астаны. В отношении него проводится досудебное расследование по обвинению в подстрекательстве к даче взятки.

Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау.

В период с 2009 по 2015 годы работал заведующим сектором отдела государственной службы и кадровой работы, потом - главным консультантом отдела финансово-хозяйственной и кадровой работы, главным консультантом секретариата руководства Канцелярии премьер-министра.

В 2015 году был назначен руководителем аппарата акима Шымкента.

С 2017 по 2018 годы занимал пост руководителя центра информационных технологий партии "Нур Отан".

В 2018 году стал советником акима Шымкента.

С июля 2019 по 2021 годы занимал должность акима Туркестана. Потом был назначен заместителем главы Туркестанской области.

В марте 2022 года стал акимом Кентау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021060-antikor-ozvuchil-podrobnosti-dela-eks-akima-kentau-rashida-ayupova/