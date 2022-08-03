Выдавали себя за сотрудников МЧС: предполагаемых мошенников передали суду в Алматы

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В Алматы завершилось досудебное расследование в отношении группы мужчин, которая, как предполагают следователи, под видом работников контролирующих органов вымогала деньги у предпринимателей, сообщается на официальном сайте прокуратуры города.

Ранее надзорное ведомство сообщало, что в прокуратуру поступили сигналы от субъектов бизнеса, о том, что работники ТОО "Нур-Султан Пром безопасность", представляясь служащими органов по чрезвычайной ситуации под угрозой штрафов и проверок вынуждали предпринимателей платить за услуги противопожарной безопасности.

Подчеркивается, что в настоящее время в Казахстане действует мораторий на проверки субъектов МСБ.

Для убедительности и правдивости своих слов, они предъявляли служебные удостоверения красного цвета, по содержанию схожие с удостоверениями государственных органов, отметили в прокуратуре.

"Следствие установило, что такая преступная схема имела системный характер, потерпевшими по делу признаны 24 предпринимателя в Наурызбайском и Ауэзовском районах Алматы. На первоначальном этапе расследования по подозрению в совершении данного преступления были задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое лиц, 1991 и 1995 годов рождения., значившийся техниками в этой организации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в последующем установлена причастность и заместителя директора компании, 1995 года рождения, которому также предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно".

Обвиняемым грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией.

"По результатам досудебного расследования прокуратурой Наурызбайского района города Алматы уголовное дело направлено в суд для рассмотрения", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981600-vydavali-sebya-za-sotrudnikov-mchs-predpolagaemyh-moshennikov-peredali-sudu-v-almaty/