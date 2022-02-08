Выдавала себя за мужчину: жертв предполагаемой мошенницы ищут полицейские Алматы

Фото подозреваемой: Polisia.kz

Предполагаемую мошенницу задержали стражи порядка. Девушка выдавала себя за мужчину и предлагала помощь в получении образовательных грантов, а также оформлении льготного жилья, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как заявил начальник УП Алатауского района Ильяс Омирсериков, подозреваемая, переодеваясь в мужскую одежду, представлялась именем Асан и входила в доверие к гражданам.

"Она обещала помочь получить гранты при поступлении в ВУЗы и оформить льготное жилье, получая оплату за “предоставление”. Размер вознаграждения зависел от предоставляемой “услуги”, в среднем от 90 до 800 тысяч тенге", - сообщил он.

После она скрывалась. Отмечается, что ранее проблем с законом у подозреваемой не было.

Начальник районного УП заявил, что в настоящее время в полицию поступило 11 заявлений от жертв обмана.

Подозреваемая находится под стражей.

"Граждане, пострадавшие от действий гражданки Б., могут обращаться в полицию по телефонам: 227-55- 02; 8-702-448- 63-37", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955195-vydavala-sebya-za-muzhchinu-zhertv-predpolagaemoy-moshennitsy-ischut-politseyskie-almaty/