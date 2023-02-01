Мошенники в Алматы стали выдавать себя за сотрудников департамента юстиции

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы злоумышленники обманывают граждан мегаполиса, представляясь сотрудниками госоргана. Представители департамента юстиции южной столицы прокомментировали данную ситуацию на брифинге площадки Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель отдела по обеспечению исполнительного производства Ануар Жексеков рассказал, каким образом происходит обман.

"Мошенники звонят нашим гражданам, представляясь сотрудниками юстиции, путем обмана и убеждения выманивают у них финансовые средства. Схема состоит в том, что злоумышленники продают поддельный товар по завышенным ценам посредством интернета, социальных сетей. Ну а после сделки отключают телефоны. Далее мошенники звонят пострадавшим представляясь сотрудниками департамента юстиции, сообщают о поимке аферистов, предоставляют поддельные удостоверения и обещают компенсации. Однако предварительно требуют предоплату в виде комиссии", – объяснил Жексенов.

Пресс-секретарь ведомства Алмас Бекботаев также сообщил, что департамент юстиции не предоставляет материально-финансовую компенсацию.

"Подобные факты регистрировались с начала декабря 2022 года. Нами направлено заявление со всеми доказывающими материалами в Департамент полиции Алматы, заявление находится на стадии расследования.

Между тем мошенники по сей день продолжают обманывать людей. Ежедневно к нам, в департамент юстиции, поступают звонки от наших сограждан со всей республики для уточнения имен данных действующих сотрудников", – рассказал Бекботаев.

В ведомстве призвали казахстанцев не поддаваться на провокации и убеждения мошенников. В случае возникновения подобных ситуаций необходимо позвонить по номеру +7 (777) 252 23 23, для получения информации о действующих сотрудниках департамента юстиции города Алматы. Кроме того, списки сотрудников опубликованы на официальном сайте ведомства.

Ранее алматинские полицейские задержали предполагаемого афериста, который, представляясь сотрудником правоохранительных органов, мог обманывать жителей города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007594-moshenniki-v-almaty-stali-vydavat-sebya-za-sotrudnikov-departamenta-yustitsii/