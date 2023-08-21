Генерал-майору Берику Билялову вынесли приговор

Берик Билялов. Фото: с сайта kazpravda.kz

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны 14 августа вынес приговор генерал-майору Берику Билялову. Экс-начальника ДП СКО и бывшего и.о. главы ДУИС по СКО обвинили в мошенничестве, передает Петропавловск.news.

Как следует из материалов дела, Берик Билялов за 40 млн тенге пообещал оказать содействие в решении вопроса о прекращении уголовного дела и освобождении от ответственности одного из подследственных.

Деньги от родственников подозреваемого он получил в мае 2021 года в торговом центре в Астане. Однако позднее супруга находившегося под следствием написала на него заявление.

В итоге суд посчитал его виновным в мошенничестве и назначил 5 лет лишения свободы. Кроме того, его лишили звания генерал-майора полиции.

Дело Берика Билялова

О задержании генерал-майора Берика Билялова в Северо-Казахстанской области стало известно в конце февраля текущего года. До этого он несколько месяцев был исполняющим обязанности начальника ДУИС региона.

В МВД сообщили, что досудебное расследование в отношении него началось после поступившего в январе 2023 года заявления о завладении им в 2021 году денежными средствами обманным путем.

В марте глава МВД Марат Ахметжанов рассказал, что дело генерал-майора для объективности передали в Антикоррупционную службу.

"Два года назад он у кого-то занимал деньги. Сейчас Департамент собственной безопасности МВД по обращению заявителя, который говорит, что средства он (Билялов - прим. ред.) еще не вернул, для объективности передал (дело - прим. ред.) в Антикоррупционную службу", - отметил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033353-general-mayoru-beriku-bilyalovu-vynesli-prigovor/