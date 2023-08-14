Квартиры, авто и более 1,5 млн долларов конфисковали в пользу государства у осужденных в Алматы

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

За первую половину этого года в доход государства поступило различное имущество и более 1,5 млн долларов, конфискованные у осужденных в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК мегаполиса.

Как сообщили специалисты Территориального отдела по обращению имущества в доход государства Департамента юстиции Алматы, за первое полугодие 2023 года в результате принятых мер в доход государства было конфисковано 1 201 300 млн долларов, а также 155 544 502 млн тенге (около 346 тыс. долларов по нынешнему курсу).

Также помимо указанных сумм, в доход государства были переданы:

9 автотранспортных средств;

4 квартиры;

2 парковочных места;

товары народного потребления на сумму 50 354 056,68 тенге ;

; иные вещественные доказательства (золотые изделия, оргтехника и т. д.).

Отмечается, что конфискация имущества – это мера наказания, которая состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного. Она осуществляется судебными исполнителями на основании приговора суда.

При этом, подчеркивается, что конфискация может быть обращена лишь на то имущество, которое добыто преступным путем либо приобретено на средства, добытые преступным путем, а также на имущество, являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

"Имущество, подлежащее конфискации, должно быть четко оговорено в резолютивной части приговора. Если по делу отсутствуют сведения о преступном характере происхождения имущества либо имущество вообще не установлено, конфискация имущества не назначается", - добавил руководитель филиала ведомства Шынгыс Закешов.

Также, согласно статье 48 УК РК, не подлежат конфискации:

имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством;

деньги и иное имущество, легализованные в соответствии с Законом РК "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", в случае, если они получены в результате совершения уголовного правонарушения, по которому этим же Законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

Напомним, в марте этого года глава Минфина высказался о возможности пересмотра правил передачи конфискованного имущества в госсобственность.

Тогда журналисты напомнили, что Генпрокуратура получила люксовый дорогостоящий конфискат в виде автомобиля Lexus.

"Да, данный факт мне известен, я уже дал соответствующему комитету госимущества приватизации пересмотреть правила. Мы обсудим, посмотрим, возможно, будут какие-то изменения", – кратко ответил Ерулан Жамаубаев.

Также в ноябре прошлого года премьер-министр страны Алихан Смаилов объявлял об открытии спецсчета для средств, которые были изъяты у коррупционеров. На тот момент туда поступило порядка 50 млрд тенге.

Тогда же глава кабмина сообщал, что эти деньги будут направлены на строительство школ и пристроек к школам. В первую очередь средства будут выделены регионам, где есть дефицит ученических мест, школы с трехсменным обучением или школы в аварийном состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032391-kvartiry-avto-i-bolee-15-mln-dollarov-konfiskovali-v-polzu-gosudarstva-u-osuzhdennyh-v-almaty/