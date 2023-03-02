Политика и экономика
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Госорганы могут лишить возможности получать конфискованные предметы роскоши

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Белый внедорожник
Автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минфина в кулуарах сената высказался о возможности пересмотра правил передачи конфискованного имущества в госсобственность, передает корреспондент NUR.KZ.

Обращаясь к главе Минфина, журналисты напомнили, что недавно Генпрокуратура получила люксовый дорогостоящий конфискат в виде автомобиля Lexus.

По их словам, на фоне этой новости у казахстанцев возник вопрос, почему министерство не меняет свою политику в пользу казахстанских налогоплательщиков. Ведь теперь, как указали журналисты, представители Генпрокуратуры "будут ездить на шикарном автомобиле", а деньги на дорогое обслуживание машины будут уходить из карманов налогоплательщиков.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались, планирует ли Минфин пересмотреть правила и поменять их в пользу налогоплательщиков.

"Да, данный факт мне известен, я уже дал соответствующему комитету госимущества приватизации пересмотреть правила. Мы обсудим, посмотрим, возможно, будут какие-то изменения", – кратко ответил Ерулан Жамаубаев.

Согласно статье 48 УК РК, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения».

Конфискации подлежат деньги и иное имущество:

  1. полученные в результате совершения уголовного правонарушения, и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;
  2. в которые имущество, полученное в результате совершения уголовного правонарушения, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;
  3. используемые или предназначенные для финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы;
  4. являющиеся орудием или средством совершения уголовного правонарушения;
  5. указанные в пунктах 1, 2, 3 и 4 части, переданные осужденным в собственность других лиц.

Не подлежат конфискации:

  1. имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством;
  2. деньги и иное имущество, легализованные в соответствии с законом РК "Об амнистии граждан Республики Казахстан, кандасов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", в случае, если они получены в результате совершения уголовного правонарушения, по которому этим же законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2011454-gosorgany-mogut-lishit-vozmozhnosti-poluchat-konfiskovannye-predmety-roskoshi/

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