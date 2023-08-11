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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Разыскиваемого больше 15 лет кыргызстанца задержали в Астане

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Полицейский надевает наручники задержанному
Задержанный. Иллюстративное фото: pixabay.com

37-летнего гражданина Кыргызстана задержали полицейские в Астане. Как оказалось, мужчина больше 15 лет числился в розыске, сообщает новостной Telegram-канал МВД РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, мужчину подозревают в том, что в октябре 2008 года он, злоупотребляя доверием, завладел мобильными телефонами.

В 2010 году управлением внутренних дел Свердловского района Бишкека кыргызстанец был объявлен в межгосударственный розыск.

"Мужчина водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Астаны. Решается вопрос об его экстрадиции в Кыргызстан", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана рассказывали, как в стране ведется розыск подозреваемых.

По данным надзорного органа, с начала 2023 года из объявленных в розыск 684 лиц было задержано 473 гражданина – это 70%. При этом из России, США, Турции, ОАЭ, Кыргызстана, Узбекистана и Украины в страну возвращено 95 граждан.

Отметим также, что на сайте Генпрокуратуры сообщается, что на сегодня Казахстан сотрудничает с 34 странами в уголовно-правовой сфере. С этими государствами заключены договоры:

  • о правовой помощи по уголовным делам;
  • о выдаче разыскиваемых лиц;  
  • о передаче осужденных лиц.

В январе сообщалось, что на рассмотрении в парламенте находятся законопроекты ратификации договоров о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осужденных лиц с Узбекистаном.

В 2022 году иностранными государствами было удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц.

Как указано в Большом юридическом словаре, экстрадиция – это выдача одним государством другому лица для привлечения к уголовной ответственности. При этом согласно общепризнанным принципам международного права экстрадиция не допускается в те государства, где выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток.

Напомним также, в начале марта сообщалось, что в казахстанские законы внесут изменения, чтобы иностранцев не могли принудительно выслать в страну, где им грозят гонения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2032195-razyskivaemogo-bolshe-15-let-kyrgyzstantsa-zaderzhali-v-astane/

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