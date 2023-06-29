Задержание IT-специалиста из России Кислицина в Казахстане объяснили в Генпрокуратуре

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В кулуарах сената замгенпрокурора прокомментировал задержание в Казахстане российского IT-специалиста Никиты Кислицина – он заявил, что это был запрос из США, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это буквально случилось на днях (прим. ред. – задержание). Да, был запрос американской юрисдикции. Он, по-моему, работает программистом или в информационной сфере.

Запрос (прим. ред. – на задержание) выставляется через Интерпол, через базу данных – красный флажок. Он был задержан. Теперь мы направляем в соответствующую страну, которая направляла запрос – в чем вы его обвиняете, конкретно покажите фабулу этого дела.

Потом мы анализируем, является ли данное правонарушение преступлением у нас. Будет тщательное изучение этого дела. Потом только мы будем принимать дело относительно выдачи или невыдачи", – заявил замгенпрокурора Улан Байжанов.

Он добавил, что сроки разрешения ситуации будут зависеть от того, подаст ли Кислицин заявление на просьбу убежища в Казахстане.

Также он пояснил, был ли запрос России на перевод задержанного на территорию этой страны.

"Если Москва хочет просто его вернуть любым способом, чтобы он не попал в руки (прим. ред. – США), они то же самое должны доказать, что он совершил.

Если он гражданин России и он изъявит желание туда возвращаться, будем комплексно принимать решение. Я не могу пока заведомо вам озвучивать решение, к которому мы придем", – добавил замглавы Генпрокуратуры.

Напомним, что о задержании российского IT-специалиста Никиту Кислицина в Казахстане сообщили СМИ – издание ссылается на казахстанскую Генпрокуратуру с информацией, что приоритет экстрадиции россиянина будет отдан России, а не США.

Добавим, что Кислицин является сотрудником компании по кибербезопасности F.A.C.C.T – там он отвечает за развитие бизнеса сетевой безопасности.

Вчера издание РИА Новости сообщило, что Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Кислицина, подозреваемого в неправомерном доступе к данным.

IT-специалисту вменяют часть 3 статьи 272 УК ("Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения"). Карточка Кислицина появилась в базе данных розыска МВД.

Кроме того, как пишет издание, F.A.C.C.T является преемником компании Group-IB в России. Основателем последней является Илья Сачков, которого подозревают в госизмене. 6 июля Мосгорсуд начнет рассматривать его дело в закрытом режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026799-zaderzhanie-it-spetsialista-iz-rossii-kislitsina-v-kazahstane-obyasnili-v-genprokurature/