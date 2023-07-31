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8 топ-менеджеров "Бипэк Авто — Азия Авто" предстанут перед судом

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Судебные атрибуты
Судебные атрибуты. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand/Getty Images

Восемь топ-менеджеров компании "Бипэк Авто — Азия Авто" предстанут перед судом в Усть-Каменогорске по обвинению в мошенничестве, передает корреспондент YK-news.kz.

18 июля в суд №2 Усть-Каменогорска поступило уголовное дело по обвинению:

  • Борзых, Лобанова, Рябец, Кузьминой, Мандиева в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 УК РК (Мошенничество);
  • Толстикова и Потапова - в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 190 (Мошенничество) и 218 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК;
  • Мокиной - в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.190 (Мошенничество), а также ч.2 ст.28, ст.235 (Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты) и ч.3 ст.245 (Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК.

Сотрудников предприятия задержали в сентябре 2021 года, через 13 месяцев они были переведены под домашний арест.

Дело "Бипэк Авто — Азия Авто"

Еще в августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера Анатолия Балушкина, известного как владельца холдинга "Бипэк Авто", объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры.

Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия Авто" Анатолия Балушкина по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество).

Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также сообщалось, что в июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха "Рахмановские ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

В мае 2023 года в АФМ проинформировали, что Анатолия Балушкина вместе с другими топ-менеджерами группы компаний подозревают в хищении более 230 млрд тенге.

Анатолий Балушкин входил в список 50-ти самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes, его состояние оценивалось в 2020 году в более чем 150 миллионов долларов, он являлся акционером АО "Азия Авто" и АО "Бипэк Авто Казахстан".

В АО "Азия Авто" входит завод по сборке автомобилей, который находится в Усть-Каменогорске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030710-8-top-menedzherov-bipek-avto-aziya-avto-predstanut-pered-sudom/

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