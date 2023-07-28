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"Опомниться не успели": казахстанские пенсионеры остались с кредитами после бесплатной презентации

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Бабушка держит трость
Бабушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сразу в нескольких городах Казахстана пенсионеры оказались обмануты. На них после профессиональной презентации товаров для "молодости" оказались миллионные кредиты, передает сайт телеканала КТК.

Двух подруг из Караганды пригласили на бесплатную коррекцию зрения. А пока они ждали очки, им предложили послушать презентацию оборудования для здоровья и молодости. Женщинам наговорили комплиментов, они "выиграли" в лотерее множество товаров. Оказалось, что они могут купить часть из них со скидкой.

Профессиональные консультанты с помощью телефонов пенсионерок быстро получили одобрения на кредиты – якобы на небольшую сумму и под выгодные проценты. Но только дома "счастливицы" обнаружили, что на них теперь висят миллионные займы.

"Презентация была, конечно, очень интересная. Нам там много рассказали, а потом начали задаривать подарками. И к нам подбегают менеджеры и быстренько нас хватают. Причем объявили Людмилу Сергеевну – ее хватают и увели. Меня объявили – хватают и увели. Вот, вы знаете, мы даже опомниться не успели. Кредит оформлен – миллион с чем-то. Миллион тридцать, по-моему", – рассказала одна из пострадавших.

При этом выяснилось, что очки, за которыми пришли подруги, не подходят, а массажные накидки, купленные за миллион, – малы. Подарки они разворачивать не стали. Пенсионерки собрались сдать все назад – на руках были чеки, – но по телефону им сказали, что товар возврату не подлежит.

Такие же массажные накидки и презенты в офис фирмы пытаются вернуть сейчас и жители Алматы. Алина Сатбаева купила товар за 990 000 тенге, а в интернете такой набор стоит 400 000. Хотела отдать назад, однако двери офиса, который указан в договоре, закрыты.

"Когда рассказывают, рассказывают постоянно – и вроде как лотерея: "Вот вы выиграли, а вам еще в подарок вот это, вот это". Естественно, у людей: "Как мне повезло". Мы же ни во что не верим. И все. Было очень много стариков. Там были пенсионеры, причем глубокие, им за 70, и они их кредитуют. Кстати, когда мы только пришли, они сразу сказали: "Отключите телефоны, нельзя фото- и видеосъемку. Звонить никому нельзя". Ну, чтобы не проверили, сколько на самом деле стоит", – отметила девушка.

Карагандинские пенсионерки обратились в полицию. Но так как условия договора были выполнены, то есть товар предоставили, случай не считается чем-то уголовным.

"В данном случае усматриваются гражданско-правовые отношения, не подпадающие под орбиту уголовного судопроизводства. Так как имеется договор – двумя участниками договора, данный договор был выполнен. В связи с тем, что массажер не был отдан обратно, это уже неисполнение договора – и необходимо обратиться в гражданско-правовой суд", – заявил замначальника Михайловского отдела полиции Караганды Олжас Жакулин.

Как объяснили юристы, такие компании предпочитают работать именно с пожилыми клиентами. С ними легко наладить контакт, войти в доверие, а главное – заключить договор. В полиции за такие дела предпочитают не браться. Поэтому пенсионерам советуют держаться подальше от сомнительных фирм и всегда советоваться с детьми, прежде чем что-либо подписывать.

Единственная возможность вернуть свои деньги – это обращение в суд. Но и в этом случае никаких гарантий: ведь договор имеется, а подписи на нем обманутые ставили собственноручно.

Источник: КТК

Напомним, в последнее время мошенники стали часто пользоваться уловкой с якобы попавшими в ДТП родственниками.

По такой схеме на 5 млн тенге обманули троих пенсионеров из Актюбинской области, а также пенсионерка из Павлодара.

Отметим, что согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением/лишением свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030378-opomnitsya-ne-uspeli-kazahstanskie-pensionery-ostalis-s-kreditami-posle-besplatnoy-prezentatsii/

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