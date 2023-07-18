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Сумку с 11 тыс. долларов отдал житель Шымкента после звонка с незнакомого номера

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Сумка с долларами
Сумка с долларами. Иллюстративное фото: EpicCure/Getty Images

Пенсионер из Шымкента отдал 11 тыс. долларов после того, как ему позвонили с незнакомого номера и сообщили, что внучка попала в ДТП, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказал пожилой мужчина стражам порядка, ему позвонили с незнакомого номера и сообщили, что внучка попала в ДТП, ей срочно нужна дорогостоящая операция.

Собеседник представился полицейским и добавил, что девушка является виновницей аварии, но может избежать наказания за вознаграждение.

Испуганный пенсионер согласился на все условия. За деньгами злоумышленники отправили такси, через водителя которого житель Шымкента передал сумку с 11 тыс. долларов (около 5 млн тенге).

Факт зарегистрировали по ст.190 УК РК "Мошенничество". В ходе розыскных мероприятий был задержан 26-летний местный житель. Установлено, что он выполнял обязанности курьера - забирал с адресов наличность и переводил средства на счета своих "руководителей". За работу получал 10% от суммы.

Также выяснилось, что мужчина может быть причастен к аналогичному случаю обмана. Очередной жертвой стала жительница Туркестанской области, которая за операцию и непривлечение к ответственности своей сестры заплатила 1 млн тенге.

В настоящее время проводятся работы по установлению личностей других подозреваемых.

Отметим, что подобные случаи мошенничества не являются редкостью в Казахстане. Например, 78-летняя павлодарка отдала неизвестным 30 тыс. долларов, поверив в то, что ее сын попал в ДТП.

Другая казахстанка лишилась 2 млн тенге - ей сообщили по телефону об аварии, в которую якобы попала ее дочь.

В статье 190 УК РК приводится определение мошенничеству - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029078-sumku-s-11-tys-dollarov-otdal-zhitel-shymkenta-posle-zvonka-s-neznakomogo-nomera/

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