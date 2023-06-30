Устроил сына, зятя, дочерей и невесток: директор школы в Атырау привлек внимание Антикора

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

В Атырау директора школы подозревают в выплате зарплаты своим родственникам в общей сумме 23 млн тенге. Антикоррупционной службой сейчас проводится сбор материалов, передает "Ак Жайык".

Директора одной из школ Атырау подозревают в том, что он выплатил зарплату в общей сумме 23 млн тенге своим родственникам (сын, две дочери, две невестки и зять) и присвоил эти деньги.

Предварительно известно, что он издал фиктивный приказ о принятии их на работу, а по факту они в школе не работали. Замешанным в этом деле мог оказаться и заместитель.

Как сообщили в Антикоррупционной службе, уголовное дело пока не возбуждено, идет проверка и сбор материалов.

Напомним, ранее в Атырау был вынесен приговор директору школы, которого обвиняли в хищении 6 млн тенге. По материалам дела, руководитель учебного заведения вносил ложные сведения в официальные документы и допустил необоснованное расходование бюджетных средств. В итоге он получил 3 года 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также недавно в Антикоре заявили, что в школах до сих пор продолжается сбор денег с родителей. В связи с этим ответственность за данные нарушения будут нести руководители учебных заведений. В Казахстане было зарегистрировано более трехсот таких фактов. К уголовной ответственности привлечены 192 человека. Осуждены - 140.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026909-ustroil-syna-zyatya-docherey-i-nevestok-direktor-shkoly-v-atyrau-privlek-vnimanie-antikora/