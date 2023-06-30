Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Устроил сына, зятя, дочерей и невесток: директор школы в Атырау привлек внимание Антикора

Опубликовано:

Мужчина в костюме и с галстуком
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

В Атырау директора школы подозревают в выплате зарплаты своим родственникам в общей сумме 23 млн тенге. Антикоррупционной службой сейчас проводится сбор материалов, передает "Ак Жайык".

Директора одной из школ Атырау подозревают в том, что он выплатил зарплату в общей сумме 23 млн тенге своим родственникам (сын, две дочери, две невестки и зять) и присвоил эти деньги.

Предварительно известно, что он издал фиктивный приказ о принятии их на работу, а по факту они в школе не работали. Замешанным в этом деле мог оказаться и заместитель.

Как сообщили в Антикоррупционной службе, уголовное дело пока не возбуждено, идет проверка и сбор материалов.

Напомним, ранее в Атырау был вынесен приговор директору школы, которого обвиняли в хищении 6 млн тенге. По материалам дела, руководитель учебного заведения вносил ложные сведения в официальные документы и допустил необоснованное расходование бюджетных средств. В итоге он получил 3 года 6 месяцев ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также недавно в Антикоре заявили, что в школах до сих пор продолжается сбор денег с родителей. В связи с этим ответственность за данные нарушения будут нести руководители учебных заведений. В Казахстане было зарегистрировано более трехсот таких фактов. К уголовной ответственности привлечены 192 человека. Осуждены - 140.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026909-ustroil-syna-zyatya-docherey-i-nevestok-direktor-shkoly-v-atyrau-privlek-vnimanie-antikora/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.