Директора школы отправили в колонию в Атырау

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В Атырау суд вынес приговор директору школы, который за три года похитил свыше 6 миллионов тенге.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", руководитель учебного заведения вносил ложные сведения в официальные документы и допустил необоснованное расходование бюджетных средств.

Выслушав показания свидетелей и потерпевших, изучив заключение экспертизы и материалы аудита, суд назначил экс-директору наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Осужденному запретили работать в государственных организациях.

Отмечается, что теперь уже бывший директор полностью возместил нанесенный ущерб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952979-direktora-shkoly-otpravili-v-koloniyu-v-atyrau/