Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Дочь сбила человека": 4,5 млн тенге лишились пенсионерки из Талдыкоргана после звонка

Опубликовано:

Звонок на телефон от неизвестного
Звонок. Иллюстративное фото: Diy13 / Getty Images

Двух пожилых жительниц Талдыкоргана обманули на несколько миллионов тенге за сутки при помощи телефонного звонка, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

Двум пенсионеркам из Талдыкоргана поступили телефонные звонки – в обоих случаях собеседники представились сотрудниками правоохранительных органов.

Как отмечается в публикации, дочери этих пенсионерок управляют автомобилями.

"Мошенники отработали по одинаковому сценарию: сообщили, что дочь якобы сбила человека, госпитализированного в больницу в тяжелом состоянии, на его лечение, а также "разрешение" проблем по факту ДТП требуется около 5 млн тенге", – рассказали в пресс-службе МВД.

В итоге одна из потерпевших отдала 3,5 млн тенге, другая – 1 млн тенге. По данным фактам начато уголовное расследование по статье 190 УК РК.

Подобные случаи мошенничества не являются редкостью. К примеру, недавно 78-летняя павлодарка отдала неизвестным 30 тыс. долларов, поверив в то, что ее сын попал в ДТП.

Другая казахстанка лишилась 2 млн тенге – ей сообщили по телефону об аварии, в которую якобы попала ее дочь.

В статье 190 УК РК приводится определение мошенничеству – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026867-doch-sbila-cheloveka-45-mln-tenge-lishilis-pensionerki-iz-taldykorgana-posle-zvonka/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.