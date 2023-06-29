"Дочь сбила человека": 4,5 млн тенге лишились пенсионерки из Талдыкоргана после звонка

Звонок. Иллюстративное фото: Diy13 / Getty Images

Двух пожилых жительниц Талдыкоргана обманули на несколько миллионов тенге за сутки при помощи телефонного звонка, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

Двум пенсионеркам из Талдыкоргана поступили телефонные звонки – в обоих случаях собеседники представились сотрудниками правоохранительных органов.

Как отмечается в публикации, дочери этих пенсионерок управляют автомобилями.

"Мошенники отработали по одинаковому сценарию: сообщили, что дочь якобы сбила человека, госпитализированного в больницу в тяжелом состоянии, на его лечение, а также "разрешение" проблем по факту ДТП требуется около 5 млн тенге", – рассказали в пресс-службе МВД.

В итоге одна из потерпевших отдала 3,5 млн тенге, другая – 1 млн тенге. По данным фактам начато уголовное расследование по статье 190 УК РК.

Подобные случаи мошенничества не являются редкостью. К примеру, недавно 78-летняя павлодарка отдала неизвестным 30 тыс. долларов, поверив в то, что ее сын попал в ДТП.

Другая казахстанка лишилась 2 млн тенге – ей сообщили по телефону об аварии, в которую якобы попала ее дочь.

В статье 190 УК РК приводится определение мошенничеству – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026867-doch-sbila-cheloveka-45-mln-tenge-lishilis-pensionerki-iz-taldykorgana-posle-zvonka/