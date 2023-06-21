Две девочки из Актобе позвонили в акимат и заявили, что "их держат в заложниках"

Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе две девочки позвонили в ситуационный центр акимата региона и сообщили, что их якобы держат в заложниках, передает телеканал "Астана".

Как сообщают корреспонденты телеканала, сообщение детей сразу же передали в правоохранительные органы.

Стражи порядка установили звонившего и выехали на адрес. Однако выяснилось, что девочки 9 и 11 лет решили пошутить.

"Из-за шалости детей придется отвечать родителям по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", где предусмотрен штраф в размере 10 МРП", – рассказал руководитель пресс-службы ДП актюбинской области Ерболат Саркулов.

Теперь родителям девочек придется заплатить штраф в размере 34500 тенге.

Осенью прошлого года в Павлодарской области 14-летнего подростка задержали по подозрению в том, что он "заминировал" школу. Выяснилось, что сделал он это на спор с одноклассниками.

В декабре 13-летнего ученика одной из школ в Астане заподозрили в том, что он сообщил о бомбе в здании, чтобы отменить занятия.

А в апреле ученики второго класса столичной школы во время перемены позвонили в службу спасения и заявили, что школу захватили террористы. В полиции сообщали, что за шутку детей к ответственности привлекут их родителей.

Добавим, что, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025820-dve-devochki-iz-aktobe-pozvonili-v-akimat-i-zayavili-chto-ih-derzhat-v-zalozhnikah/