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Захватившего заложников в отделении Kaspi в Астане поместили под стражу

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Наручники
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчину, захватившего заложников в отделении Kaspi в Астане, поместили под стражу, об этом сегодня сообщает официальный сайт столичного суда.

"20 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Мурадова А.", – говорится в сообщении суда.

Захват заложников в Астане

Напомним, в воскресенье, 18 июня, вооруженный мужчина взял в заложники людей в отделении Kaspi возле ТРЦ "Керуен" в Астане. Жителей дома, где располагался банк, эвакуировали.

К месту происшествия прибыли правоохранители, с вооруженным мужчиной начались переговоры. Через некоторое время начался штурм здания. Мужчину задержали.

Сообщалось, что операцией по освобождению заложников в банке Астаны руководил глава МВД Марат Ахметжанов. По словам министра, у захватчика были разные требования, в том числе он требовал перевести деньги на определенные счета и помочь его родным и близким.

Между тем в Kaspi.kz, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов, сообщили, что мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере.

В результате силовой операции раненых не было. У троих из них была "острая реакция на стресс", но в госпитализации никто не нуждался.

Также стало известно, что в отношении задержанного 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Захват заложников". Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Позже глава МВД Марат Ахметжанов поделился новыми деталями спецоперации по освобождению заложников в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025579-zahvativshego-zalozhnikov-v-otdelenii-kaspi-bank-v-astane-pomestili-pod-strazhu/

Автор: Айдана Юдина
Захватившего заложников в отделении Kaspi в Астане поместили под стражу

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