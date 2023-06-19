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30 лет независимости Казахстана

12 лет тюрьмы грозит захватившему заложников в отделении Kaspi Bank в Астане

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Наручники надевают на мужчину
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Министерстве внутренних дел рассказали РК, какое наказание грозит мужчине захватившему заложников в отделении Kaspi Bank в Астане, говорится в новостном Telegram-канале МВД.

В ведомстве уточнили, что 18 июня текущего года в 13:51 неизвестный, ворвавшись в отделение филиала Kaspi по улице Достык, угрожая предметом похожим на пистолет, взял в заложники 7 человек.

В 16:35 после проведения переговоров сотрудниками спецподразделения был проведен штурм.

В результате четко спланированной операции 30-летний мужчина был задержан, а все заложники освобождены.

Никто из заложников и захватчик не пострадал.

Глава ведомства отметил профессионализм личного состава при выполнении операции.

"Личный состав показал выучку, профессионализм. Сделал все возможное, чтобы никто не пострадал", - отметил Ахметжанов.

Особое внимание он уделил работе переговорщиков.

Также в ведомстве сообщили, какое наказание грозит подозреваемому.

"Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 261 УК РК ("Захват заложника"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.

Иные данные досудебного расследования в интересах следствия.

Захват заложников в Астане

В воскресенье, 18 июня, в Астане вооруженный мужчина взял в заложники посетителей Kaspi в Астане. Позже появилось видео с предполагаемым захватчиком.

Была проведена эвакуация жильцов дома, в котором располагается отделение банка..

Полиция сначала провела переговоры с захватчиком, а после приступила к штурму здания. Через несколько часов мужчина, захвативший отделение банка, был задержан.

Отмечалось, что операцией по освобождению заложников руководил лично глава МВД Марат Ахметжанов.

По словам министра, у захватчика были разные требования, в том числе он требовал перевести деньги на определенные счета и помочь его родным и близким.

В Kaspi.kz, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов, сообщили, что мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере.

Позже медики сообщили о состоянии освобожденных заложников. Отмечалось, что у троих из них была "острая реакция на стресс", но в госпитализации никто не нуждался.

В прокуратуре заявили, что в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложников".

Между тем очевидица произошедшего рассказала об увиденном журналистам. Женщина сравнила произошедшее вчера в Астане с сериалом про ограбления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025323-12-let-tyurmy-grozit-zahvativshemu-zalozhnikov-v-otdelenii-kaspi-bank-v-astane/

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