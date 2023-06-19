"Предлагал взять меня в заложники вместо девушки": глава МВД озвучил детали спецоперации в Астане

Марат Ахметжанов. Фото: NUR.KZ/Айгерим Аскарова

Глава МВД Марат Ахметжанов сегодня в кулуарах кабмина рассказал детали спецоперации по освобождению заложников Kaspi банка в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Ахметжанов поделился новыми деталями спецоперации по освобождению заложников в Астане.

"Я встречался, говорил сначала по телефону, потом зашел и попросил освободить женщину, которую он взял в заложники. Он поговорил с отцом. И далее, когда он не согласился, начали применять спецмеры", – заявил он.

Представители СМИ отметили, что в соцсетях есть информация, что это спланированная акция, чтобы поднять имидж полиции и лично министра.

"Об этом речи нет, это пустые, не соответствующие действительности домыслы, для такой имиджевой постановки нет никакой необходимости. Можно и другими мероприятиями поднять имидж", – заявил в ответ глава МВД.

Журналисты спросили, почему тогда он лично вел переговоры, Марат Ахметжанов ответил, что для него угрозы не было.

"Все было, были мои заместители. Нет, не было никакой угрозы для меня, были и другие переговорщики. Я пошел сам, я предлагал взять меня в заложники вместо девушки. Но он не согласился. Я снял все, в бронежилете он не дал зайти", – ответил Ахметжанов.

По словам главы МВД, спецоперация была завершена в течение 12 секунд.

"Следствие покажет правильность действий. Я ему (задержанному – прим. ред.) сказал, что есть примечание в статье 261 (УК РК – прим. ред.): если человек, взявший заложников, сам добровольно их отпустит, то есть возможность избежать уголовной ответственности. Это все я ему объяснил. Он немного успокоился.

Шумовая граната применялась для отвлечения внимания. В течение 12 секунд спец операция завершилась", – сказал Ахметжанов.

Напомним, вчера, 18 июня, вооруженный мужчина взял в заложники людей в здании Kaspi банка возле ТРЦ "Керуен" в Астане. Жителей дома, где располагался банк, эвакуировали.

К месту происшествия прибыли правоохранители, с вооруженным мужчиной начались переговоры. Через некоторое время начался штурм здания. Мужчину задержали.

Операцией по освобождению заложников в банке Астаны руководил глава МВД Марат Ахметжанов. Министр рассказал о требованиях захватчика.

"Требования незаконные. Были разные требования. Я заходил, переговаривал с ним. Он просил перевести на определенные счета деньги, помочь своим родным и близким. Мы подключали к переговорам его родственников. С ним чтобы переговорили. Но он не пошел на их требования", – рассказал Ахметжанов.

В результате операции раненых не было. У троих из них была "острая реакция на стресс", но в госпитализации никто не нуждался.

В отношении задержанного 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Захват заложников". Ему грозит 12 лет тюрьмы. Кроме того, выяснилось, что он состоит на наркоучете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025445-predlagal-vzyat-menya-v-zalozhniki-vmesto-devushki-glava-mvd-ozvuchil-detali-spetsoperatsii-v-astane/