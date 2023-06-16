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Фальсификации, получение и дача взяток: ряд чиновников осудили в Шымкенте

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Мужчины в костюмах
Чиновники. Иллюстративное фото: Hill Street Studios/Getty Images

В Шымкенте огласили приговор в отношении сотрудников Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, а также других лиц. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

На скамье подсудимых оказались должностные лица Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, его территориальных подразделений, ветеринарной службы и Департамента государственных доходов по Туркестанской области, а также главы и представители крестьянского хозяйства "Кут Береке".

По данным Антикора, они признаны виновными в получении и даче взяток на системной основе за предоставление ветеринарных разрешений и сертификатов, беспрепятственный пропуск скота через государственную границу, служебном подлоге, фальсификации и использовании поддельных документов.

"Кроме того, главой крестьянского хозяйства и сотрудником ветеринарной службы похищены бюджетные средства в сумме 104 млн тенге при выделении государством субсидий на развитие скотоводства", - отметили в ведомстве.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 5 месяцев до 7 лет 6 месяцев, а также штрафы в размере от 2 до 26 млн тенге.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что в Шымкенте начальника отдела и следователя районного управления полиции подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору от жительницы города в размере 500 тыс. тенге за избрание в отношении ее супруга меры пресечения, не связанной с арестом. Стражи порядка признали вину в совершении преступлений и раскаялись в содеянном.

Также сейчас в Астане проходит суд над бывшим акимом Туркестана и Кентау Рашидом Аюповым. По данным Антикора, он в 2013 году, будучи сотрудником Канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025022-falsifikatsii-poluchenie-i-dacha-vzyatok-ryad-chinovnikov-osudili-v-shymkente/

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