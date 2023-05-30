Уголовное дело возбудили против начальника отдела полиции и следователя в Шымкенте

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Антикоррупционная служба начала расследование в отношении начальника отдела и следователя районного Управления полиции ДП Шымкента, сообщается на сайте Департамента АПК по Шымкенту.

Как рассказали в Антикоре, полицейских подозревают в получении взятки группой лиц по предварительному сговору от жительницы мегаполиса в размере 500 тыс. тенге за избрание в отношении ее супруга меры пресечения, не связанной с арестом.

"Подозреваемые вину в совершении преступлений признали, в содеянном раскаялись. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в Антикоре.

Отметим, что получение и дача взятки являются уголовными преступлениями в Казахстане.

Так, в статье 366 УК РК установлено наказание за получение лицом, уполномоченным на выполнение госфункций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство.

Такое преступление наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 5 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022544-ugolovnoe-delo-vozbudili-protiv-nachalnika-otdela-politsii-i-sledovatelya-v-shymkente/