Рашид Аюпов назначен акимом Кентау

Рашид Аюпов. Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Распоряжением главы Туркестанской области Умирзака Шукеева, по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата на должность акима Кентау назначен Рашид Аюпов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Глава региона пожелал успехов новому акиму и поручил активизировать работу в социально-экономической сфере для повышения благосостояния населения.

Умирзак Шукеев особо подчеркнул, что население Кентау составляет более 100 тысяч человек, поэтому на градоначальника возложена большая ответственность.

Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау.

С июля 2019 года по 2021 год занимал должность акима Туркестана.

До настоящего назначения работал заместителем акима Туркестанской области.

Распоряжением главы региона бывший аким Кентау освобожден от занимаемой должности.

Напомним, Рашид Аюпов был назначен заместителем акима Туркестанской области в июне 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960230-rashid-ayupov-naznachen-akimom-kentau/