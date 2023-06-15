Больше 30 осужденных по громкому делу о финпирамиде объявили голодовку в Актобе

Решетка на дверях. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Актобе осужденные по нашумевшему делу о крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" объявили голодовку, сообщает сайт телеканала КТК.

33 человека, которых вот-вот должны отправить в колонии, требуют пересмотра в суде. Об этом сегодня перед СИЗО заявили их родные.

"Брат простажировался три недели. В конце пришел как наемный работник, в качестве бригадира. И получается, в конце его осуждают на 8 лет. Есть люди, которые за рубежом, в бегах. Это три человека, которые уже уехали с деньгами. И получается, многие люди, сейчас которые сидят, практически все - пешки", - заявила сестра осужденного Жанна Сетинова.

Всего по громкому делу осуждено 48 человек. Все получили реальные сроки – от 7 до 18 лет. В конце мая участники и организаторы крупнейшей финпирамиды подали апелляцию, но суд оставил все без изменений. А сам приговор уже вступил в законную силу.

В общей сложности аферисты обманули около 17 тысяч казахстанцев по всей стране. Люди закладывали в фирму движимое и недвижимое имущество, а также наличные деньги, надеясь получить за короткое время двойную прибыль. Но в итоге остались ни с чем. Ущерб составил более 30 миллиардов тенге.

Сейчас с осужденными ведут переговоры прокуроры. Из 33 объявивших голодовку некоторые уже отказались от этой затеи.

"На сегодня четверо из них возобновили прием пищи. Остальные 29 осужденных на сегодняшний день находятся под контролем медицинского персонала. И на условия содержания, то есть претензии к администрации учреждения не имеют", - сообщил начальник учреждения №70 Актобе Аман Кульмухамбетов.

Источник: КТК

Дело финпирамид "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард"

В феврале 2020 года сначала в Актобе, а потом и в других регионах Казахстана в полицию обратились сотни граждан, заявивших об обмане и мошенничестве.

Полиция начала проверку и провела обыски в офисах трех организаций - "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate Ломбард". За обысками последовали задержания руководителей филиалов компаний, которые, к слову, пытались скрыться за границей. Одного из них задержали в Кыргызстане, другого - в Молдове.

Отмечалось, что филиалы компаний действовали во многих городах Казахстана, а их деятельность рекламировали известные артисты. На деле оказалось, что организации работали по принципу финансовой пирамиды.

По данным МВД, потерпевшими по делу стали 17 тысяч человек, ущерб составил 30 миллиардов тенге. 48 человек оказались в списке обвиняемых.

Судебный процесс по крупнейшему делу о финансовых пирамидах начался летом 2021 года в Актобе. А в августе 2022 года были вынесены приговоры подозреваемым по делу, еще одного из организаторов осудили в конце сентября минувшего года в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024817-bolshe-30-osuzhdennyh-po-gromkomu-delu-o-finpiramide-obyavili-golodovku-v-aktobe/