Двух львят из зоопарка Караганды хотели продать за 6 млн тенге

Львенок. Фото: t.me/police_of_kz

В Караганде задержали трех мужчин по подозрению в попытке незаконной реализации львят из местного зоопарка, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, сотрудниками криминальной полиции были задержаны трое мужчин в возрасте 22, 37 и 44 лет. Их подозревают в попытке незаконной реализации львят за пределами учреждения.

Стражи порядка изъяли у задержанных в качестве вещественных доказательств двух львят, которых хотели продать за 6 млн тенге.

Данный факт зарегистрирован по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Отмечается, что в настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Львята. Фото: t.me/police_of_kz

Добавим, что, согласно статье 339 УК РК:

– незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10 млн 350 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

– незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

– деяния, предусмотренные частями настоящей статьи, совершенные:

неоднократно;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

на особо охраняемых природных территориях;

лицом с использованием своего служебного положения;

с причинением крупного ущерба, –

наказываются штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 10 млн 350 тыс. тенге до 24 млн 150 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

– деяния, предусмотренные частями настоящей статьи, совершенные:

преступной группой;

с причинением особо крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, в мае в Алматинской области в подсобке нашли двух львят.

Позже стало известно, что детенышей временно разместили в зоопарке, на территории, закрытой для посетителей. За состоянием зверят наблюдают ветврачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024246-dvuh-lvyat-iz-zooparka-karagandy-hoteli-prodat-za-6-mln-tenge/