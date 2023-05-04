Двух львят нашли полицейские в подсобке в Алматинской области (видео)

Львенок. Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Полицейские Алматинской области изъяли двух пятимесячных львят, которых держали в подсобном помещении, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции.

"4 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятии сотрудники УБОП ДП Алматинской области изобличили гражданина А. 2001 года рождения, который незаконно содержал редких животных, а именно двух детенышей льва в возрасте 5 месяцев", – сообщили в ведомстве.

В ходе досудебного расследования стражи порядка установили, что двух львят содержали в подсобном помещении. В завозе животных подозревают жителя Алматы.

Отмечается, что сотрудники полиции, осмотрев место, изъяли экзотических животных.

Факт был зарегистрирован по части 1 статьи 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животных".

"По данному факту проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности в расследовании уголовного дела", – добавили полицейские.

Добавим, что в статье 339 Уголовного кодекса РК установлено наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов.

Такие преступления в Казахстане наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019311-dvuh-lvyat-nashli-politseyskie-v-podsobke-v-almatinskoy-oblasti-video/