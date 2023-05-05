Куда делись львята "из подсобки", найденные в Алматинской области (видео)

Львенок. Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Накануне казахстанцы узнали, что в Алматинской области незаконно держали двух хищных животных – 5-месячных львят. Куда определили найденных детенышей, рассказал сайт телеканала КТК.

Журналистам телеканала удалось выяснить, что со львятами сейчас все хорошо – после явного недоедания они идут на поправку. Детенышей временно разместили в зоопарке, на территории, закрытой для посетителей. За состоянием зверят наблюдают ветврачи.

Сегодня утром детеныши плотно поели: на завтрак у них были куриные яйца, говядина и молоко. Несмотря на хороший аппетит, как подчеркивают журналисты, глаза у малышей все еще грустные. Большую часть времени они отлеживаются в углу, не отходя друг от друга.

Сейчас львята на карантине – им выделили отдельную клетку рядом с беркутом. С новыми условиями маленькие хищники пока не свыклись: когда люди подходят к ним ближе, те начинают ворчать. Специалисты уверяют: это естественная реакция после стресса.

В зоопарк малышей определили прошлым вечером. Ветеринар Азамат Дуйсенов рассказывает: один львенок был в ошейнике с цепью, ее сразу сняли. А вот избавить себя от ремня на шее животное до сих пор не позволяет.

Других следов жестокого обращения во время первичного осмотра не нашли, но заметили: питомцев недокармливали.

"Они были очень возбужденные, испуганные, так как полная смена обстановки, люди незнакомые. Пока мы с ними никаких процедур не проводили. В течение недели они успокоятся, потом уже будем делать обездвиживание, брать анализы крови, смывы, все прочее. По внешнему виду не скажешь, чтобы им что-то кололи", – говорит главный ветеринарный врач зоопарка города Алматы Азамат Дуйсенов.

По словам ветеринаров, обоим детенышам не больше пяти месяцев. Возможно, это брат с сестрой. Откуда их привезли, сколько времени и зачем удерживали в подсобном помещении, пока не известно. В завозе животных подозревают 22-летнего жителя Алматы.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животными", – сообщил телеканалу официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Зоозащитники твердят, что в Казахстане все чаще стали содержать экзотических животных дома. Эксперты считают: чтобы эту проблему решить, нужно усилить таможенный контроль и ужесточить наказание за жестокое обращение.

"Это же не первый случай, когда у нас, у людей, во дворах содержатся львы, крокодилы, а теперь вот эти бедные несчастные львята, с которыми непонятно что будет в будущем. Их отлучили от матери. Их вырвали, возможно, из дикой природы, либо это какие-то передвижные цирки и зоопарки, которые торгуют этими животными в "черной" контрабанде", – заявляет президент казахстанского общественного фонда защиты животных "KARE – Забота" Юлия Коваленко.

Из-за подобных случаев, как отмечает КТК, алматинский зоопарк переполнен львами. Сейчас, с учетом новоприбывших, их там восемь. Большинство – конфискованные.

Что же касается двух детенышей – они проведут в зверинце месяц. Где они будут жить дальше, решат к завершению карантина.

Уголовный кодекс РК предусматривает наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов. Оно закреплено в статье 339-й.

Такие преступления в Казахстане наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (порядка 10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019643-kuda-delis-lvyata-iz-podsobki-naydennye-v-almatinskoy-oblasti-video/