Товар почти на 2 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана в Европу

Тайник с сигаретами. Фото: КГД МФ РК

Сотрудниками таможенных постов департамента государственных доходов по Астане пресечена схема незаконного вывоза табачной продукции из РК в Европу, сообщается на официальном сайте КГД.

Продукцию пытались вывезти посредством международно-почтовых отправлений.

Для этого, как отметили в ведомстве, злоумышленники использовали подложные документы. Товар пытались скрыть от таможенного контроля путем использования тайников в конструкциях бытового оборудования.

Общее количество задержанной продукции составило 2500 пачек сигарет с фильтром, общей стоимостью 1 млн 750 тыс. тенге.

По данному факту материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

В ДГД по Астане напомнили, что за нарушения таможенного законодательства Республики Казахстан предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, в начале прошлого месяца сообщалось, что минимальную стоимость сигарет планируют увеличить в Казахстане.

Она регулируется приказом "Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком" и периодически повышается.

С 1 июля текущего года ее планируют увеличить до 710 тенге. Эта ставка будет действовать до конца года, а с 1 января 2024 года будет увеличена до 770 тенге за пачку из 20 сигарет.

Ранее эксперты подсчитали, сколько денег тратят на сигареты жители разных регионов нашей страны.

Выяснилось, что больше всего тратят на сигареты жители Северо-Казахстанской области - 20,5 тыс. тенге в квартал на одно домохозяйство. На втором месте расположилась Павлодарская область - 20,3 тыс. тенге. Замыкает тройку Акмолинская область - 19,3 тыс. тенге в квартал. Меньше всего - в Шымкенте (2,6 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022929-sigarety-pochti-na-2-mln-tenge-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-evropu/