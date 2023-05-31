Не покинули страну добровольно: иностранцев-нелегалов принудительно выдворили из Казахстана

Мигранты. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские Астаны принудительно выдворили из страны нелегальных мигрантов - они не в первый раз нарушают миграционное законодательство, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как уточнили в полиции, в целях обеспечения надлежащего правопорядка на улицах и в общественных местах в Астане было проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Выдворяемые".

В результате мероприятия сотрудниками столичного гарнизона установлены 60 иностранных граждан, ранее выдворенных за пределы Казахстана.

Например, был задержан 31-летний гражданин Узбекистана, в 2022 году выдворенный за пределы Казахстана, но не покинувший страну.

В настоящий момент в отношении иностранца специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям принято решение об аресте сроком на 30 суток для принудительного выдворения из страны.

Стражи порядка напомнили иностранным гостям, что невыполнение решения суда о выдворении влечет уголовную ответственность.

Отметим, что подобные меры были приняты в феврале текущего года к нарушителям миграционного законодательства, которых выявили в Алматы. Нарушители тоже проигнорировали решения суда и остались в Казахстане - их выдворили принудительно.

Накануне мы сообщали о том, что 72-летний россиянин незаконно жил в Экибастузе с прошлого года. Ранее ему давали время, чтобы выехать из Казахстана, а теперь – выдворили принудительно.

Напомним, что в начале текущего года правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК.

Согласно новым поправкам, если иностранец прибыл в Казахстан в порядке, не требующем получения визы, то он должен будет покинуть республику через 30 календарных дней после пересечения границы РК. При этом суммарно он сможет находиться в Казахстане 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза срок пребывания заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы Республики Казахстан. При этом они также смогут находиться в РК только 90 дней в течение каждых 180 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022797-60-inostrantsev-nelegalov-vydvorili-iz-kazahstana-stolichnye-politseyskie/