Проигнорировавших решение алматинского суда иностранцев выдворили из Казахстана

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Иностранных граждан, которые проигнорировали решение суда в Алматы, выдворили за пределы страны, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Как пояснили стражи порядка, речь идет о гражданах Узбекистана и Таджикистана, которые ранее были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства РК.

Согласно вынесенному решению, они должны были покинуть пределы Казахстана, однако иностранцы проигнорировали его. Теперь же их выдворили из страны.

"Эта процедура осуществлена при содействии консульских служб Узбекистана и Таджикистана. Нами организована транспортировка 19 правонарушителей до государственной границы. Для этих целей предоставлен многоместный автобус. Это не первая такая практика", – рассказал заместитель начальника управления миграционной службы ДП города Алматы Геннадий Мен.

В полиции подчеркнули, что с целью выявления каналов нелегальной миграции, фактов незаконного привлечения к труду иностранцев, на постоянной основе проводятся отработки “Мигрант”, “Нелегал” и “Правопорядок”.

Отметим, что согласно статье 51 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, административное выдворение за пределы Казахстана иностранцев или лиц без гражданства применяется судьей как мера административного взыскания в порядке и по основаниям, которые предусмотрены особенной частью КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009681-proignorirovavshih-reshenie-almatinskogo-suda-inostrantsev-vydvorili-iz-kazahstana/