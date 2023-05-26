Экс-главу управления спорта Алматы осудили на 4,5 года

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Нескольким бывшим сотрудникам управления спорта города Алматы, обвиняемым в хищении более 300 млн тенге, вынесли приговор, сообщается в .

Согласно пресс-релизу, в суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении экс-сотрудников управления спорта города. Их обвиняли в хищении чужого имущества путем растраты и присвоения денежных средств в особо крупном размере (пункт 2 часть 4 статьи 189 УК РК).

"С ноября 2020 года по декабрь 2021 года управлением спорта проведены конкурсы государственных закупок по реализации комплексных спортивных программ в городе.

Руководитель управления спорта по предварительному сговору с начальниками финансово-экономического отдела и отдела спорта высших достижений, злоупотребляя должностными полномочиями, приобретали услуги по завышенным ценам, а также оплачивали фактически не выполненные работы", – говорится в публикации.

При этом отмечается, что директор ТОО "К", получив одобрение со стороны управления на проведение ряда мероприятий, совершил хищение бюджетных средств, выделенных на проведение спортивных соревнований, путем завышения затрат на приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря и путем неисполнения ряда мероприятий.

Сообщается, что при назначении наказания суд учел:

характер и степень общественной опасности совершенного преступления;

личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления.

Учтены также смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости, наличие малолетних детей. Отягчающие – не установлены.

В итоге троих экс-госслужащих приговорили к лишению свободы на срок от 3 лет до 4 лет 6 месяцев с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в отношении экс-руководителя управления спорта внесено представление президенту РК о лишении государственной награды – медали "Ерең еңбегі үшін".

"Директору ТОО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев. С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб в сумме 330 млн тенге", – сообщается в публикации.

Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что на момент проведения госзакупок должность руководителя управления спорта занимал Рустем Байсеитов. На эту должность он был назначен в июле 2018 года, а о своем уходе с этой должности он объявил в мае прошлого года.

Напомним, в конце августа прошлого года Антикор , что экс-руководитель алматинского управления спорта Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге.

Отмечалось, что хищения совершались путем оформления фиктивных договоров на аренду спортинвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках госзакупа и необоснованного перечисления денег на банковские счета родственников директора ТОО.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 3 данной статьи, лицо пожизненно лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022207-eks-glavu-upravleniya-sporta-almaty-osudili-na-45-goda/