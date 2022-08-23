Экс-чиновника от спорта в Алматы заподозрили в хищении почти 370 млн тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Должностные лица Управления спорта города Алматы подозреваются в хищении более 360 млн тенге. Об этом сообщило Агентство по противодействию коррупции в своем официальном Тelegram-канале.

Представители Антикора в Алматы установили, что экс-руководитель Управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге.

Отмечается, что хищения совершались путем оформления фиктивных договоров на аренду спортинвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках госзакупа и необоснованного перечисления денег на банковские счета родственников директора ТОО.

Иная информация, как подчеркнули в Антикоре, не подлежит разглашению в интересах следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1984415-eks-glavu-upravleniya-sporta-almaty-zapodozrili-v-hischenii-pochti-370-mln-tenge/