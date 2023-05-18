Сигареты более чем на 50 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана

Коробки с контрабандой. Фото: t.me/knbgov_kz

Сотрудники Пограничной службы КНБ РК пресекли незаконный вывоз из Казахстана крупной партии сигарет, сообщается в официальном Telegram-канале Комитета нацбезопасности.

По данным ведомства, незаконный груз нашли 17 мая 2023 года в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" военнослужащие Департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области.

"При досмотре грузового автотранспорта под управлением иностранного гражданина обнаружены 205 коробок с сигаретами без акцизных марок и сопроводительных документов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная стоимость изъятого товара составляет более 50 млн тенге.

"Для дальнейшего разбирательства нарушитель и обнаруженный груз переданы сотрудникам Департамента экономических расследований региона", – добавили представители пресс-службы КНБ РК.

Как отмечается на официальном сайте Пограничной службы КНБ РК, автомобильный пункт пропуска "Кайрак" расположен в Костанайской области. Сопредельный пункт пропуска - "Бугристое" (Российская Федерация). Работает круглосуточно. Статус: многосторонний (международный). Характер международного сообщения: грузопассажирский.

Пункт пропуска "Кайрак" на карте. Скриншот: Google Maps

Отметим, что в середине апреля на этом же пункте пропуска был задержан грузовик с контрабандными сигаретами на 11 млн тенге.

Через несколько дней здесь же из Казахстана пытались вывезти 33 млн рублей наличными (182 млн тенге). Деньги были обнаружены во время досмотра автомобиля Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого находился казахстанец.

Кроме того, в марте стало известно, что на автомобильном пункте пропуска "Кайрак" была задержана "ГАЗель", в грузовом отсеке которой обнаружились военные шлемы и тактические рюкзаки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021155-sigarety-bolee-chem-na-50-mln-tenge-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana/