Экс-главу управления образования Алматинской области отправили в колонию на 10 лет

Майгуль Омарова. Фото: gov.kz

В Жетысуской области вынесли приговор бывшему руководителю управления образования Алматинской области и трем ее подчиненным, сообщается на .

Их обвиняли по четырем уголовным статьям: ч. 4 ст. 366 УК РК (получение взятки в особо крупном размере или преступной группой), ч. 4 ст. 367 УК РК (дача взятки в особо крупном размере или преступной группой), ч. 4 ст. 190 УК РК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 371 УК РК (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия).

"Судом установлено, что с августа по ноябрь 2020 года руководитель управления О., являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору с А., являющейся лицом уполномоченным на выполнение государственных функций, совершая действия в пользу взяткодателей за действия, входящие в их служебные полномочия, с целью последующего получения взятки в виде денег в размере 10% от общей суммы подлежащего заключению договора, подписала подготовленные А. договоры госзакупок из одного источника с подконтрольными М. и Н. аффилированными фирмами на поставку ноутбуков для дистанционного обучения учащихся в образовательных учреждениях Алматинской области.

Далее Н. и М., реализуя вышеуказанные преступные планы, направленные на хищение бюджетных средств путем мошенничества, лично установили на указанных ноутбуках незаконные программные обеспечения контрафактного типа, скачав их бесплатно из интернета.

В результате преступных действий виновных государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 122 996 086 тенге", - говорится в сообщении суда.

В итоге экс-главу управления и чиновницу А. приговорили к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

М. и Н. также признаны виновными в даче взятки и мошенничестве и приговорены к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в феврале 2021 года стало известно о задержании главы управления образования Алматинской области Майгуль Омаровой и директора регионального НПЦ информационных технологий в сфере образования Арапби Менлыбаева. Также в деле фигурировало имя главного специалиста отдела капремонта и госзакупок управления образования региона Бакыт Абдолдановой.

Арапби Менлыбаев. Фото: aocit.kz

СМИ сообщали, что Омарова, Менлыбаев и Абдолданова создали группу, которая обогатилась за счет закупа 2 522 ноутбуков, необходимых для школьников на дистанционке.

Отмечалось, что договор был заключен с несколькими ИП на общую сумму в 406 млн тенге. У подозреваемых изъяли 37,65 млн тенге, полученных от поставщиков техники в качестве "откатов".

Позже в прокуратуре области подтвердили, что Омарова и Менлыбаев взяты под стражу, а Абдолданова находится под домашним арестом.

В надзорном органе сообщали, что в отношении госслужащих ведется расследование по ст. 366 УК РК "Получение взятки в виде денег группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" и 367 УК РК "Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021829-eks-glavu-upravleniya-obrazovaniya-almatinskoy-oblasti-otpravili-v-koloniyu-na-10-let/