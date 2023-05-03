Антикор начал расследование в отношении руководства отдела строительства Тараза

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Антикоррупционная служба РК начала расследование в отношении руководства отдела строительства Тараза, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Начато досудебное расследование в отношении руководства отдела строительства города Тараза. Следственные мероприятия продолжаются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит распространению.

Добавим, что в апреле текущего года председателем Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) указом президента назначен Асхат Жумагали. Ранее он занимал пост замглавы данного ведомства.

Позже глава государства обозначил перед новым руководителем и личным составом Агентства приоритетные задачи на предстоящий период.

Также по информации на сайте ведомства, Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) является госорганом по противодействию коррупции, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту республики, осуществляющим формирование и реализацию антикоррупционной политики Казахстана, а также координацию в сфере противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019262-antikor-nachal-rassledovanie-v-otnoshenii-rukovodstva-otdela-stroitelstva-taraza/