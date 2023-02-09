Миллиардера Анатолия Балушкина вызвали в Казахстан для следственных действий

Анатолий Балушкин. Фото: facebook.com/bipek.kz

Казахстанского миллиардера из списка Forbes Анатолия Балушкина, находящегося за пределами страны, вызвали для проведения следственных действий в ДЭР по Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве в соответствии с нормами УПК РК уведомили о вызове подозреваемого Балушкина Анатолия Михайловича 28.05.1970 года рождения, находящегося за пределами Казахстана и уклоняющегося от явки в орган досудебного расследования.

"Подозреваемому Балушкину необходимо в срок до 17 часов 10 февраля 2023 года явиться в административное здание Департамента экономических расследований АФМ по ВКО по адресу: город Усть-Каменогорск, улица Новаторов, д.7/2 для проведения следственных действий", - отметили в АФМ.

Здесь добавили, что для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).

Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК).

"При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, еще в августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера, известного как владельца холдинга "Бипек Авто", объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры.

Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество). Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также сообщалось, что в июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха "Рахмановские ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.

Анатолий Балушкин входил в список 50-ти самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes, его состояние оценивалось в 2020 году в более чем 150 миллионов долларов, он являлся акционером АО "Азия Авто" и АО "Бипек Авто Казахстан".

В АО "Азия Авто" входит завод по сборке автомобилей, который находится в Усть-Каменогорске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2008706-milliardera-anatoliya-balushkina-vyzvali-v-kazahstan-dlya-sledstvennyh-deystviy/