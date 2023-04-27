Астанчанин оскорбил пожилую мать и был наказан

Пожилая женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

81-летняя жительница столицы обратилась в полицию и рассказала, что ее сын устроил дома скандал, а также оскорблял ее и унижал. Мужчину наказали, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Астанчанин, придя домой в алкогольном опьянении, устроил дома скандал и начал выражаться нецензурной бранью в отношении матери, унижая ее честь и достоинство, тем самым оказывая психологическое насилие", – говорится в сообщении полиции.

По данному факту в отношении мужчины был составлен административный протокол по части 2 статьи 73 КоАП РК.

Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям жителя столицы арестовали на семь суток.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 73 КоАП РК, нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок до 10 суток.

Напомним, в начале января президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические правонарушения и проявления вандализма".

Позже в МВД пояснили, что этим законом в стране ужесточается наказание за мелкое хулиганство, нецензурную брань в общественных местах, оскорбление и приставание к физлицам, осквернение зданий, сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в общественных местах.

В марте поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми ужесточается наказание за нецензурную брань, вступили в силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018562-astanchanin-oskorbil-pozhiluyu-mat-i-byl-nakazan/