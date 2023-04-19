Недвижимость и дорогие авто: арестованы сотрудники отдела образования Талдыкоргана

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Подозреваемых в хищении 2 млрд тенге сотрудников отдела образования Талдыкоргана арестовали. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

Как рассказали в ведомстве, при координации прокуратуры Жетысуской области Антикоррупционной службой задержаны работники отдела образования Талдыкоргана.

"Указанные лица подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе путем безвозмездного перечисления под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования. Предварительный ущерб составляет около 2 млрд тенге", - сообщили в Антикоре.

Здесь добавили, что в настоящее время наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела.

Подозреваемые задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается.

"В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в прокуратуре Жетысуской области сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. В ведомстве пояснили, что деньги перечисляли лицам, фактически не работающим в сфере образования.

По данным надзорного органа, только в декабре 2022 года через школы города было похищено более 750 млн тенге.

В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства наличными: более 700 млн тенге, 500 тыс. долларов США, а также ювелирные изделия. Наложены аресты на 27 объектов недвижимого имущества и дорогостоящие автомобили, принадлежащие фигурантам дела.

Позже стало известно, что главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте.

При этом 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. У нее изъяли документы и ключи от 14 квартир, 7 коммерческих помещений, внедорожник Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска, а также ювелирные изделия.

По информации официального сайта, ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган" является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере образования.

В задачи отдела входит обеспечение дошкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, дополнительного образования; создание и укрепление материально-технической базы системы школьных, дошкольных и внешкольных организаций, развитие их инфраструктуры; разработка и реализация комплекса социально-экономических задач в сфере образования; способствование развитию системы образования, обеспечение качества образовательных услуг и т.д.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017400-nedvizhimost-i-dorogie-avto-arestovany-sotrudniki-otdela-obrazovaniya-taldykorgana/