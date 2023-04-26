Казахстанца с контрабандным товаром задержали на границе с Китаем

Контрабандный товар. Фото: kgd.gov.kz

Попытка нелегального вывоза камней, предположительно, янтаря из Казахстана в Китай была пресечена в первый день открытия "Хоргоса", сообщается в Telegram-канале Комитета государственных доходов МФ РК.

В первый день открытия МЦПС "Хоргос" сотрудниками таможенного поста центра ДГД по Жетысуской области и сотрудники ПС КНБ и ДЭР области пресекли факт вывоза из Казахстана в КНР 9 камней общим весом 336 грамм, говорится в сообщении.

Контрабандный товар, предположительно, является янтарем – разновидностью яркой, золотистой ископаемой смолы.

Товар, как сообщается, незаконно перемещали в багажном отсеке автотранспортного средства под управлением гражданина РК М. Данный факт был раскрыт в ходе проведения таможенного контроля в виде осмотра автотранспортного средства.

"В настоящее время контрабандный товар направлен на экспертизу в Центральную таможенную лабораторию для установления соответствия классификационных и стоимостных характеристик драгоценных камней, требованиям нормативно-технической документации и вынесения окончательного решения в отношении виновного лица", – говорится в сообщении.

Как рассказали в КГД, если в лаборатории подтвердится факт, что камни относятся к категории драгоценных, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности по статье 545 КоАП РК за несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров. При этом товар могут конфисковать.

А если камни окажутся не драгоценными, то лицо, их перевозившее, привлекут к административному наказанию по статье 551 КоАП РК за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров.

Напомним, что МЦПС "Хоргос" возобновил работу 24 апреля – спустя более чем три года после приостановки своей деятельности. Однако за это время некоторые правила изменились, отчего некоторые из казахстанцев выразили недовольство.

Согласно статье 545 КоАП РК, несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге).

При этом у лица могут конфисковать товар и (или) ТС, являющиеся непосредственными предметами совершения административного правонарушения.

В соответствии со статьей 551 КоАП РК, недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (103,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018348-kazahstantsa-s-kontrabandnym-tovarom-zaderzhali-na-granitse-s-kitaem/